Мали, золото, переговоры: что известно о последних днях жизни Пригожина

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Евгений Пригожин

Самолет бизнесмена Евгения Пригожина потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Что известно о последних днях жизни предпринимателя и какие у него были планы?

Где Пригожин находился до гибели и чем занимался

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, заявило, что Пригожин незадолго до падения самолета в Тверской области посетил Африку и встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжом Туадерой.

Сообщается, что борт предпринимателя приземлился в Банги 18 августа. На переговорах с главой ЦАР бизнесмен отметил, что неудавшаяся попытка мятежа в России в июне не помешает работе ЧВК «Вагнер» в республике. Помимо этого, Пригожин пообещал лидеру страны, что усилит присутствие «оркестра» в ЦАР для обеспечения безопасности местного правительства и «содействия новым инвестициям в сельское хозяйство».

По информации журналистов, мероприятие также посетил руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. Однако в настоящее время ни Лингиссара, ни Туандера не делали официальных заявлений о возможной гибели Пригожина.

The Wall Street Journal пишет, что на следующий день после встречи с президентом ЦАР бизнесмен поговорил с представителями Сил быстрого реагирования Судана. В статье отмечается, что делегация прибыла в Банги из суданской провинции Дарфур с «подарком для Евгения Пригожина», который предоставил им ракеты класса «земля-воздух». Предприниматель получил ящики с золотом. Бизнесмен также успел сделать остановку в Мали, затем вылетел в Россию, добавили авторы WSJ.

Президент России Владимир Путин во время беседы с врио главы ДНР Денисом Пушилиным сообщил, что Пригожин 23 августа вернулся в РФ из Африки и «встретился с некоторыми официальными лицами».

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что бизнесмен мог встречаться с российским лидером в Москве за сутки до гибели.

«За несколько дней до инцидента глава ЧВК „Вагнер“ вернулся из Африки. Предварительно, ведомственным спецбортом. 22 августа у Путина была встреча с президентом Мозамбика в Москве. Служба протокола сделала заявку на вылет Пригожина в этот день на вечер, но в последний момент был озвучен перенос на следующий день. По одной из версий, это произошло из-за встречи Путина и Пригожина», — писал Telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет.

Что Пригожин хотел сделать в ближайшее время

Бизнесмен хотел открыть новые СМИ в России, отметил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Сообщалось, что за день до крушения самолета бывшие редакторы Федерального агентства новостей (ФАН), входившего в структуру закрывшейся медиагруппы «Патриот» якобы звонили экс-сотрудникам с предложением о работе. Они рассказывали о планах Пригожина вернуться в информационную повестку России.

Редакции изданий медиагруппы «Патриот», в числе которых были Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Ньюинформ», «Слово и Дело» и другие, были закрыты 30 июня после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Отмечается, что сайты этих порталов были заблокированы Роскомнадзором.

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