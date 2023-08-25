В Госдуме рассказали, как будут хоронить Евгения Пригожина Депутат Соболев: Пригожина должны похоронить как героя

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Бизнесмена Евгений Пригожина должны похоронить как героя, несмотря на попытку мятежа, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, авиакатастрофа с ним произошла из-за технических неполадок самолета.

Пригожин был талантливым бизнесменом. Произошедшее — трагедия для родственников погибших. Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Я бы не стал связывать это с терактом, который имеет украинский след. Мне кажется, что катастрофа произошла из-за технических неполадок. Если после попытки мятежа он остался героем, значит похоронят как героя, — сказал Соболев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого отметил, что Пригожина необходимо похоронить в Артемовске. Парламентарий выразил уверенность, что власти Санкт-Петербурге также не будут препятствовать погребению предпринимателя на территории мегаполиса.

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.