Генерал Соболев раскрыл мероприятия, которые заменят мобилизацию в России Депутат ГД Соболев: вместо мобилизации в России военкоматы набирают контрактников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В настоящее время в России нет необходимости проводить мобилизацию, вместо этого военкоматам нужно набрать военнослужащих по контракту, которые пополнят состав Вооруженных сил РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, в стране следует создать еще одну общевойсковую армию, армейские корпус и воздушную армию.

Нам необходимо создать еще одну общевойсковую армию, армейские корпус и воздушную армию. Военкоматы работают над этим вопросом. Мобилизация как таковая на сегодняшний момент не нужна, — заявил Соболев.

Он добавил, что созданные соединения, части, объединения будут востребованы на направлении сосредоточения основных усилий российской армии или главного удара, если будет наступление. Также Соболев напомнил о важности защитить Белгородскую область от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белгородская область для нас безусловно важна. Необходимо ее усилить, уничтожить всеми способами и средствами артиллерию НАТО, которая ведет огонь по Белгородской области, привлечь авиацию. Но сосредотачивать войска нужно там, где они нужнее всего, — считает Соболев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире «Соловьев Live», что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.