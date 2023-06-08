В Госдуме ответили на вопрос о новой мобилизации Картаполов: необходимости в новой мобилизации нет

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На данный момент нет необходимости в мобилизации, заявил в эфире «Соловьев Live» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что для предупреждения гражданина о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.

На сегодня необходимости мобилизации нет, — сказал Картаполов.

Он объяснил, что повестки будут формироваться в том числе электронным способом. И прежде чем эта повестка появится в личном кабинете на сайте Госуслуг или ее принесет работник коммисариата, призывнику придет СМС-сообщение.

Ранее Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках посредством СМС готовится для удобства россиян, чтобы «они в полной мере владели информацией». Он подчеркивает, что соответствующее СМС-оповещение не является повесткой, это предупреждение о том, что она сформирована.

В Минобороны России ранее предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации и начать оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. В проекте постановления отмечается, что это позволит сократить сроки проведения оповещения граждан о мобилизации и повысить его качество.