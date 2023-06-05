Минобороны РФ предложило оповещать граждан о мобилизации через СМС

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В Минобороны России предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации и начать оповещать мобилизованных через СМС-рассылку, сообщается в проекте постановления, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что это позволит сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг, — сказано в тексте проекта постановления Минобороны РФ.

В настоящее время оповещение граждан о сроках начала исполнения обязанностей по мобилизации осуществляют военные комиссариаты с помощью повесток и через портал «Госуслуги».

Комитет Госдумы по обороне ранее дал рекомендацию отклонить два законопроекта, предполагающие предоставление отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук, а также для граждан, не служивших в армии по состоянию здоровья. Парламентарии отметили, что наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и в развитии науки и техники.