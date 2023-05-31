Докторам наук отказали в отсрочке от частичной мобилизации Комитет ГД по обороне не поддержал проект отсрочки от мобилизации для докторов наук

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Комитет Госдумы по обороне дал рекомендацию отклонить два законопроекта, предполагающие предоставление отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук, а также для граждан, не служивших в армии по состоянию здоровья и иным причинам, сообщил в Telegram автор проектов, депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Парламентарии отметили, что наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и в развитии науки и техники.

Комитет по обороне рассмотрел сегодня два моих законопроекта — о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии, рекомендовав оба отклонить, — написал депутат.

По словам Матвеева, в предложенных законопроектах он исходил из тезиса президента РФ Владимира Путина о том, что мобилизация является частичной и призывать будут тех, кто имеет опыт армейской службы. Кроме того, депутат напомнил, что «за десятилетие до СВО Россия потеряла около 30 тысяч специалистов с учеными степенями», что составляет порядка 10% всего научного сообщества государства, а после начала операции на Украине «из страны побежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых». По мнению коммуниста, если сейчас не сохранить тех, кто «принципиально остался», кризис в науке и образовании в России будет необратим.

В январе Путин заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники «оборонки» не подпали под частичную мобилизацию.