В Госдуме объяснили СМС о повестках удобством для россиян Картаполов: СМС-оповещение о повестке нужно для удобства граждан

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Рассылка уведомлений о повестках посредством СМС готовится для удобства россиян, чтобы «они в полной мере владели информацией», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК. Он подчеркивает, что соответствующее СМС-оповещение не является повесткой, это предупреждение о том, что она сформирована.

Это техническое решение проблемы, это то, что упрощает само оповещение, это сделано для удобства наших граждан, чтобы они в полной мере владели всей информацией. Поэтому бояться этого ни в коем случае не надо, — сказал парламентарий.

Депутат указал, что содержание такого СМС-сообщения еще не сформулировано, но звучать оно будет примерно следующим образом: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах"».

В Минобороны России ранее предложили внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации и начать оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. В проекте постановления отмечается, что это позволит сократить сроки проведения оповещения граждан о мобилизации и повысить его качество.