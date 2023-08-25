Появились новые кадры с обломками самолета Пригожина

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Telegram-канал «112» опубликовал новые кадры с обломками самолета бизнесмена Евгения Пригожина. На фото и видео видны обломки крыла, шасси и частей фюзеляжа. Некоторые части лайнера обнаружили в трех километрах от места крушения.

До этого в Сети появились кадры деталей самолета, которые смогли достать из реки из реки Ладыженка в Тверской области.

Журналисты сообщали, что в Тверской области по-прежнему идут поиски бортовых самописцев с разбившегося самолета. Источник предположил, что самописцы могли обнаружить сотрудники ЧВК «Вагнер» и забрать с собой.

Ранее на въезде в село Куженкино, в трех километрах от места крушения самолета Пригожина, был обнаружен элемент фюзеляжа лайнера.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Примерно в 21:00 23 августа появились данные, что второй самолет Пригожина сел в Остафьево. Борт с номером RA-02748 приземлился на территории московского частного аэропорта.