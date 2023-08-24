Пригожин планировал открыть новые СМИ в России до авиакатастрофы Mash: Пригожин планировал открыть новые интернет-СМИ с бывшими сотрудниками ФАН

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин планировал открыть новые СМИ в России до авиакатастрофы, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, за день до крушения самолета бывшие редакторы «Федерального агентства новостей» (ФАН), входившего в структуру закрывшейся медиагруппы «Патриот», звонили экс-сотрудникам с предложением о работе. Звонившие рассказывали сотрудникам о планах Пригожина вернуться в информационную повестку России.

Редакции изданий медиагруппы «Патриот», в числе которых были «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политэксперт», «Инфореактор» и другие, были закрыты 30 июня после попытки мятежа Евгения Пригожина. Отмечается, что сайты этих изданий были заблокированы Роскомнадзором.

Частный самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy упал на территории Тверской области в минувшую среду, 23 августа. По данным Росавиации, на борту находился сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. К настоящему моменту тела всех погибших были найдены, однако они остаются неопознанными. Судмедэксперты проводят анализы для установления личности погибших.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин ранее заявил, что в крушении самолета Евгения Пригожина может быть украинский след. По его мнению, на самолет было оказано внешнее воздействие. Следов попадания ракет систем противовоздушной обороны же эксперт не заметил.