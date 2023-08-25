В Госдуме назвали возможное место похорон Пригожина Милонов: Пригожина нужно похоронить в Артемовске, где он готов был умереть

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Евгений Пригожин

Бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК «Вагнер», необходимо похоронить в Артемовске (Бахмут), таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий выразил уверенность, что власти Санкт-Петербурга также не будут препятствовать погребению предпринимателя на территории мегаполиса.

Думаю, что самое место для похорон — в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнер», победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Думаю, что в Бахмуте, возможно. Или, естественно, [похоронить вместе] с бойцами ЧВК «Вагнер» [в Горячем Ключе] либо там, где покоятся их бойцы. Но я бы, наверно, похоронил бы его там, где он был готов умереть сам, а он был готов умереть в Бахмуте, — сказал Милонов.

Парламентарий напомнил, что соболезнования в связи с гибелью Пригожина выразил президент России Владимир Путин, назвав предпринимателя человеком сложной судьбы, но много сделавшим для РФ.

Несмотря на существовавшие серьезные противоречия Евгения Викторовича с местными властями [в Санкт-Петербурге], я уверен, что губернатор [Беглов] будет действовать строго в том ключе, что обозначил президент России — что Пригожин сложный человек, немало сделавший для нашей страны. Уверен, что [в Петербурге] никто не будет оказывать сопротивление, — подытожил Милонов.

О крушении частного самолета Пригожина Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон предпринимателя.