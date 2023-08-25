WSJ: Пригожин незадолго до крушения джета летал в Африку

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин незадолго до падения его джета в Тверской области посетил Африку и встречался с президентом ЦАР, передает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По информации издания, самолет Пригожина приземлился в столице ЦАР Банги 18 августа. На встрече с президентом Фостен-Арканжом Туадерой бизнесмен заявил, что неудавшаяся попытка мятежа в России в июне не помешает работе ЧВК «Вагнер» в республике.

Более того, по данным издания, Пригожин также пообещал Туадере, что усилит присутствие своих военных в ЦАР для обеспечения безопасности местного правительства и «содействия новым инвестициям в сельское хозяйство».

По данным газеты, на встрече также присутствовал руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. Сейчас ни Лингиссара, ни Туандера не комментируют СМИ произошедшее с джетом Пригожина. На следующий день после переговоров с президентом ЦАР Пригожин встретился с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Как пишет издание, делегация прибыла в Банги из суданской провинции Дарфур с «подарком для Евгения Пригожина», который предоставил им ракеты класса «земля — воздух».

Днем ранее президент России Владимир Путин подтверждал, что Пригожин 23 августа вернулся из Африки, где встречался с некоторыми официальными лицами.