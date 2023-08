Преемник Пригожина, уход ЧВК из Белоруссии: что сулят «Вагнеру» на Западе

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин находились на борту самолета Embraer Legacy 600, который 23 августа разбился в Тверской области. Что пишут на Западе о возможном будущем «оркестра»?

Что происходит с ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина и Уткина

По информации «Фонтанки», вербовщики «музыкантов» перестали отвечать на звонки 24 августа. Сообщается, что после мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня сотрудники горячей линии предлагали новобранцам ехать на военную базу в Молькино, однако сейчас не берут трубку.

Telegram-канал «Белорусский силовик» писал, что слухи об уходе «оркестра» из Белоруссии не подтверждаются. По данным источника, изменения, которые происходят в лагере ЧВК, связаны с обеспечением безопасности.

Депутат Госдумы Александр Бородай в свою очередь заявил, что часть «музыкантов» после гибели Пригожина и Уткина начали переходить в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу в Вооруженные силы России. Он добавил, что явление имеет массовый характер.

Что на Западе пишут о будущем ЧВК «Вагнер»

«Операции „Вагнера“ в Африке будут продолжаться, потому что миротворческие силы ООН не могут предоставить те услуги, которые предлагала группа. Так считает сотрудник ООН, который имеет отношение к миротворческим силам в Мали. Однако даже если бы российская армия взяла на себя управление операциями, она вряд ли смогла бы полностью повторить действия Пригожина», — пишет издание The Financial Times.

Эксперты The Institute for the Study of War считают, что гибель Пригожина и Уткина может привести к исчезновению ЧВК «Вагнер».

«„Вагнер“, скорее всего, перестанет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после гибели Евгения Пригожина, ее основателя Дмитрия Уткина и начальника отдела логистики и безопасности Валерия Чекалова. На спутниковых снимках от 1 и 23 августа видно, что за прошедший месяц члены „Вагнера“ разобрали почти треть своих палаток в лагере в Белоруссии. Это наводит на мысль, что попытка ослабить ЧВК „Вагнер“ могла привести к бегству ее сотрудников из Белоруссии. Ликвидация центрального руководства лишает „Вагнер“ возможности действовать независимо от МО РФ», — отметили они.

The Washington Post подтверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали покидать Белоруссию.

«Потеря Валерия Чекалова, который был главным логистом группы, ударит по „Вагнеру“ сильнее, чем гибель Дмитрия Уткина. Чекалов был фактически бизнес-менеджером Пригожина. Он участвовал практически во всех сферах его империи. Он курировал значительную часть бизнеса Пригожина, включая „Вагнер“, сирийские газовые и нефтяные проекты, контракты в Африке. Последние спутниковые снимки показывают, что лагерь „Вагнера“ в белорусской деревне Цель постепенно сворачивается: перед авиакатастрофой свернули десятки палаток. Это говорит об уходе нескольких сотен бойцов», — отметило издание.

В Reuters обратили внимание, что вероятная гибель Пригожина серьезно ударит по бойцам ЧВК «Вагнер».

«Минобороны Великобритании заявило, что нет точных доказательств нахождения Пригожина на борту разбившегося самолета. Однако вероятность его смерти велика. Его гибель „почти наверняка окажет глубокое дестабилизирующее воздействие“ на ЧВК „Вагнер“. У преемника Пригожина вряд ли будут те же личные качества, что и у Пригожина», — добавили журналисты.

