«Большая утрата для России»: Кадыров высказался о смерти Пригожина Глава Чечни Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Гибель предпринимателя Евгения Пригожина стала большой утратой для России, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что бизнесмен был важной персоной государственного масштаба и внес большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.

Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства, — написал Кадыров.

Он также рассказал, что давно дружил с Пригожиным и содействовал ему в вопросах по Ливии и Африке. По словам Кадырова, предприниматель был «очень активен для своих лет», всегда был готов обсудить любую тему и помочь решить проблему, он приезжал в Грозный по «первому же приглашению» главы Чечни.

В один из визитов он вручил мне золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги», — рассказал Кадыров.

Он также указал, что в последнее время Пригожин «не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране». При этом Кадыров, по его словам, просил предпринимателя «оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности». Глава Чечни также принес соболезнования родным и близким погибшего.

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился 23 августа в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились десять человек, трое из них — члены экипажа. В списке пассажиров значились сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще ряд сотрудников военной компании. Все находившиеся в самолете погибли. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию выясняют спецслужбы.