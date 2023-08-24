Наемщики ЧВК «Вагнер» перестали отвечать на звонки

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Вербовщики в ЧВК «Вагнер» перестали отвечать на телефонные звонки 24 августа, сообщает корреспондент «Фонтанки». Он отметил, что после мятежа вагнеровцев в июне 2023 года сотрудники горячей линии предлагали ехать на военную базу в Молькино, однако сейчас они не берут трубку.

Корреспондент «Фонтанки» уточнил, что он позвонил по двум телефонным номерам, которые были указаны на рекламных баннерах в Ленинградской области. По первому номеру звонки сбрасывают, второй номер оказался и вовсе недоступен. На СМС-сообщения рекрутеры также не отвечают.

Ранее Telegram-канал «Белорусский силовик» опроверг слухи об уходе подразделений ЧВК «Вагнер» из республики. По информации канала, изменения, которые происходят в лагере ЧВК, связаны с обеспечением безопасности.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» после гибели бизнесмена Евгения Пригожина начали переходить в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу в Вооруженные силы России. Он добавил, что явление имеет массовый характер.