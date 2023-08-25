Какие есть доказательства гибели Пригожина, он точно умер?

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин числится в списке пассажиров потерпевшего крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области 23 августа. Какие факты указывают на то, что предприниматель мог погибнуть?

Кто подтвердил смерть Пригожина

Росавиация после падения бизнес-джета обнародовала список зарегистрированных перед полетом пассажиров. Среди них значился Евгений Пригожин.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что члены ЧВК «Вагнер» подтвердили факт гибели предпринимателя.

«Только что общался с выдающимися „музыкантами“. Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», — написал Рогов.

Руководитель добровольческой группы «Царские волки» и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Евгения Пригожина мертвым и призвал не оплакивать его.

«Женя и его парни сделали все что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше. Давайте, наконец, займитесь тем, что происходит с живыми! Мертвым все равно, что вы о них пишете», — заявил Рогозин.

Что известно об опознании тела Пригожина

Источник Msk1.ru в тверском похоронном агентстве подтвердил информацию о гибели Евгения Пригожина.

«Его тело находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы», — сказал собеседник портала.

По данным «Фонтанки», тело Пригожина было опознано среди других трупов по косвенным признакам. Также Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что бизнесмена официально опознал в морге один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие фаланги пальца. Официального подтверждения этому не было.

Когда будет официально объявлено о смерти Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для подтверждения гибели бизнесмена следует провести экспертизы, в том числе генетическую.

«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы», — заявил официальный представитель Кремля.

Что известно о крушении самолета Пригожина

Вечером 23 августа под селом Куженкино разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью.

Очевидцы сообщили, что перед падением борта слышали два сильных хлопка, затем у бизнес-джета отвалились крыло и стабилизатор. Криминалисты обнаружили обломки самолета в двух километрах от места крушения. Они были исследованы саперами в полной защите, а только потом сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Среди причин падения борта рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Telegram-канал SHOT также сообщает, что в самолете Пригожина могло быть заложено взрывное устройство в отсек шасси.

«По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП», — сообщил источник.

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