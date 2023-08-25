Стало известно, где находился Пригожин в момент крушения самолета Readovka: Пригожин находился в хвостовой части самолета во время крушения

Фото: Виталий Шустров/РИА Новости

Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Бизнесмен Евгений Пригожин вместе с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным находились в хвостовой части самолета во время крушения 23 августа, сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на собственные источники. Как утверждается, там располагалась небольшая огороженная комната, откуда открывался вид на весь салон.

По информации канала, Уткин сидел спиной к салону. При этом на диване напротив, предположительно, лежало личное оружие. Телохранители предпринимателя сидели за большим столом на четверых, среди них был и глава личной охраны Сергей Пропустин.

Ближе к передней части салона сидел Валерий Чекалов, глава логистической службы Пригожина. Там же располагался холодильник, который называли одним из вероятных мест размещения взрывного устройства. Авторы ставят эту версию под сомнение, так как при детонации здесь характер повреждений самолета был бы иным.

Аналитики вообще не уверены в версии с бомбой на борту, так как личная охрана Пригожина должна была тщательно проверять весь груз. Кроме того, судя по записям с камер видеонаблюдения, посторонние коробки в салон не заносили.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее Росавиация подтвердила, что среди пассажиров был Евгений Пригожин. В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.