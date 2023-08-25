Правда ли, что деньги Пригожина достанутся государству: какое наследство

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин числится в списке пассажиров самолета Embraer Legacy, разбившегося в Тверской области. Кому достанется наследство предпринимателя и может ли его имущество быть передано государству?

Кому достанется наследство Пригожина

У бизнесмена остались мать Виолетта, жена Любовь и трое детей — сын Павел (родился в 1998 году) и дочери Полина (родилась в 1992 году) и Вероника (родилась в 2005 году).

Адвокат Вадим Багатурия считает, что Пригожин мог не оставить завещания. В этом случае наследство бизнесмена будет распределено согласно закону — 50% от совместно нажитого имущества получает супруга. Остальное будет разделено между его родителями и детьми.

Вадим Багатурия отметил, что дальним родственникам могут достаться активы Пригожина только через суд.

«В завещании можно отдать часть наследства любому человеку, но обиженные родственники в любом случае могут обратиться в суд. Те, кто указаны в завещании, по-любому получат свою долю, если не докажут иного, если не докажут, что завещание составляли под давлением, в состоянии алкогольного опьянения или ментального расстройства. Если этого не докажут, значит, завещание признается абсолютно достоверным. Еще одно основание частичного оспаривания завещания — инвалидность или недееспособность наследников первой очереди», — заявил адвокат NEWS.ru.

Почему государству не достанутся активы Пригожина

Адвокат Лариса Феттер рассказала, что наследство умершего человека отходит государству только в одном случае.

«В пользу государства имущество умершего человека отходит, если оно признается выморочным. Это происходит в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто не принял наследство, или все отказались, или не имеют права наследовать», — объяснила эксперт.

Вадим Багатурия считает, что Евгений Пригожин не мог отписать свое имущество государству.

«Таких шансов [передать все наследство Пригожина в пользу государства] — ноль, так как у него есть дети, супруга, поэтому тут даже фантазировать не надо. Во-первых, если подобное завещание предположить, то, опять же, учитывая наличие детей и супруги, нельзя исключать, что кто-то из них инвалид или недееспособен. Государству обычно отписывали имущество в царские времена. И то церкви, а не государству. Здесь явно не та ситуация. С чего бы вдруг богатый гражданин возьмет и все подарит государству? Если только он не совсем в уме, у него же есть наследники», — отметил он.

Пригожин мог указать в завещании любого человека и отдать ему все, но родственники могут обратиться в суд за обязательной долей, подчеркнул юрист.

«Например, супруг-инвалид всю жизнь прожил или прожила с умершим или умершей, а по завещанию все отходит соседу. В этом случае закон защищает супругов-инвалидов. В любом случае 50% нажитого считается за женой Пригожина. Как ни крути, половина — в первую очередь — наследство его жены», — заключил Багатурия.

Какое наследство оставит Пригожин

В собственности Пригожина числится частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн, и большой автопарк.

Бизнесмен владел компанией ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», выручка которой за 2022 год составила 48,6 млн рублей. Ему принадлежало ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое выкупило историческое здание на Невском проспекте, и ООО «Конкорд М», владеющее московским теплоходом-рестораном River Lounge. Пригожиным были построены в районе Лахты в Петербурге коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов, и комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 42 тысячи квадратных метров.

Бизнесмен имел 49% акций ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов, и 80% акций ООО «Ритм», специализирующемся на аренде и управлении имуществом.

Немецкое издание Bild сообщает, что Пригожин владел зарубежными фирмами, которые занимались добычей углеводородов в Сирии и золота в Судане. Также он основал бизнес по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР и нефтегазовый сектор в Сирии.

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