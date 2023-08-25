В СК пообещали проверить все версии катастрофы самолета Пригожина СК: ведомство проверит все возможные версии катастрофы самолета Пригожина

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Следственный комитет России тщательно проверит все возможные версии катастрофы самолета бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила ТАСС руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. Она добавила, что для установления личностей погибших на борту самолета проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего, — говорится в сообщении.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее Росавиация подтвердила, что среди пассажиров был Евгений Пригожин. В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.

Среди пассажиров рейса, кроме Пригожина, числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов. А также четыре предполагаемых телохранителя Пригожина — Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. По данным МЧС, все, кто был на борту, погибли.