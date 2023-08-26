В США хотят «точно установить» причину крушения самолета Пригожина Байден: США пытаются установить, что случилось с самолетом Пригожина

Фото: Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

В Вашингтоне «пытаются точно установить», что произошло с самолетом бизнесмена Евгения Пригожина, заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости. При этом американский лидер отметил, что сам факт крушения его не удивил.

Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило... Мы пытаемся точно установить [что произошло], но пока мне нечего сказать, — подчеркнул Байден.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 25 августа заявил, что в США допускают гибель Пригожина в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет был сбит ракетой с земли.

Руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России тщательно проверит все возможные версии катастрофы самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Она добавила, что для установления личностей погибших на борту самолета проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил в беседе с NEWS.ru, что за гибелью Евгения Пригожина могут стоять США. По его словам, это соответствует интересам американцев.