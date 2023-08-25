Политолог рассказал, кто может стоять за гибелью Пригожина Политолог Ищенко заявил, что США могут стоять за гибелью Пригожина

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Евгений Пригожин

США могут стоять за гибелью бизнесмена Евгения Пригожина, заявил в беседе с NEWS.ru президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, это соответствует интересам американцев.

То, что это сделали американцы, или кто-то по американской указке — это очевидно. С помощью такого покушения они надеются раскачивать внутриполитическую ситуацию в России, провоцируя внутрироссийский конфликт. Мы знаем, что так нас не раскачать, но американцы думают — а вдруг повезет? И это прослеживается на многих примерах. Кого они при этом используют, или действуют сами — это уже дело десятое, — сказал Ищенко.

По его словам, у США есть богатый опыт использования шпионских и диверсионных методов по всей планете. Кроме того, подобный опыт есть и у американских ЧВК, имеющих связи с ЦРУ и другими спецслужбами, и часто выполняющих задания в интересах спецслужб США.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек, все они погибли.