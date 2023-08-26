В Екатеринбурге появится организация ветеранов ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

В Екатеринбурге создадут союз ветеранов ЧВК «Вагнер», сообщил E1.RU вагнеровец Андрей Галицын, работающий над созданием объединения. По его словам, главной задачей организации станет помощь людям, получивших ранения в зоне боевых действий.

Организация ветеранов ЧВК «Вагнер» будет называться СВОи: «Союз ветеранов ‚оркестра‘ и...»: и спорт, и патриотика, и любая помощь. Одна из задач — работать с людьми, которые получили ранения, — сказал он.

Лидер партии «Справедливая Россия — За жизнь» Сергей Миронов до этого призвал увековечить память о бизнесмене Евгении Пригожине и командире ЧВК «Вагнер» Дмитрии Уткине. Он отметил, что еще в прошлом году выступил с инициативой об увековечивании памяти героев Донбасса и участников специальной военной операции. Миронов предлагал, чтобы как минимум в столице каждого субъекта РФ были названы в их честь улицы или важные объекты. Он отметил, что также необходимо сохранить «Вагнер Центр», включая его молодежное отделение.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.