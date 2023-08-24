«Валерии соболезнуют»: как знаменитости отреагировали на смерть Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

В Тверской области вчера, 23 августа, потерпел крушение гражданский самолет Embraer, принадлежащий связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, все они погибли. Что об авиакатастрофе говорят российские звезды?

Что случилось с бизнес-джетом Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился под селом Куженкино вчера, 23 августа. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Уткина и Пригожина, в списке пассажиров числились замглавы ЧВК Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелетами Пригожина вместе с командой, куда также входили бортпроводник Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Обнаруженные на месте падения борта тела 10 человек отправили на судмедэкспертизу. Около тверского морга дежурят правоохранители. Они запрещают журналистам осуществлять видео- и фотосъемку.

На причастность к авиакатастрофе в Тверской области следователи проверяют гендиректора компании «МНТ Аэро» Артема Степанова. Он находится под санкциями США, поскольку американский Минфин считает его пилотом Пригожина. В Росавиации также начали расследование авиакатастрофы, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Им займется следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибул.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Что об авиакатастрофе говорят российские знаменитости

Телеведущая Лера Кудрявцева следила за происходящей ситуацией, однако отказалась от комментариев.

«Не хочу ничего комментировать. Лучше промолчу. Дело о нарушении правил безопасности. Точка», — написала она в соцсетях.

Продюсер и однофамилиц бизнесмена Иосиф Пригожин получил в Сети много соболезнований. Он отреагировал на шутки о своей гибели.

«Валерии соболезнуют со вчерашнего дня. Иногда полезно о себе некролог почитать. Все мы когда-нибудь умрем, поэтому у меня нет никакой по этому поводу реакции, к сожалению», — сказал он MK.RU.

Актер и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения о крушении самолета Пригожина словами о Боге. По его словам, «произошло то, что произошло».

«На все воля Божья! А что человек чувствует или не чувствует — это уже дело десятое. Мир устроен по воле Божьей, и все происходит либо по его воле, либо по попущению», — подчеркнул артист в беседе с изданием Daily Storm.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила свои соболезнования по поводу смерти связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена. Она назвала его большим патриотом России.

«От нас ушел большой патриот России. Можно по-разному относиться к его деятельности, но он бился как мог за страну. Дай Бог, чтобы те, кого он воспитал, продолжили идти по пути защиты интересов нашей Родины», — написала Мизулина в авторском Telegram-канале.

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