12 апреля 2026 в 13:00

Приготовил бесан ладду — и теперь понимаю, почему Индия помешана на этих шариках

Знаете, что меня подкупает в индийской кухне? Когда из трех простых ингредиентов рождается что-то божественное. Вот эти шарики — как раз тот случай. Никакой магии, только мука, масло и терпение.

Что понадобится

200 г нутовой муки, 150 г топленого масла гхи, 150 г сахарной пудры, 1 ч. л. зерен кардамона (6–7 коробочек).

Как я готовлю

Кардамон раскрываю, зерна с 1–2 ложками сахарной пудры мелю в кофемолке. 50 г масла разогреваю в сковороде, всыпаю муку.

Жарю на среднем огне 7–10 минут до орехового запаха. Убавляю огонь, вливаю оставшееся масло. Жарю на слабом огне 20–25 минут, постоянно помешивая, пока по краям не появятся капельки масла.

Снимаю, перекладываю в миску, остужаю до теплого. Вмешиваю сахарную пудру с кардамоном. Скатываю плотные шарики размером с грецкий орех. Даю полностью остыть.

Дмитрий Демичев
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
