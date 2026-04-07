07 апреля 2026 в 12:31

Появилась тревожная информация о пострадавших при атаке на Кубань детях

Двое пострадавших при атаке на Новороссийск детей находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при атаке ВСУ двое детей из Новороссийска находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Шестеро, получивших ранения, остаются в больницах.

Двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице в Краснодаре. Еще четверо — жители многоквартирных домов — получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске, — сказано в сообщении.

Ранее глава города Андрей Кравченко проинформировал, что в Новороссийске число поврежденных домов после атаки ВСУ почти достигло 100. Жители рассказали о повреждениях в частных и многоквартирных домах. Утром 6 апреля речь шла о 25 зданиях, однако к вечеру показатель заметно увеличился.

Помимо этого, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в разговоре с NEWS.ru, что необходимо значительно усилить удары по военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, текущие налеты на украинские объекты недостаточны для полноценного ответа на атаки по российским регионам, включая Новороссийск.

