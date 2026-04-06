Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось Глава Новороссийска сообщил о повреждении почти 100 домов при атаке ВСУ

Общее число частных и многоквартирных домов, о повреждении которых в результате атаки Вооруженных сил Украины сообщили жители Новороссийска, практически достигло 100, следует из заявления главы города Андрея Кравченко в Telegram-канале. Утром 6 апреля он информировал, что повреждения зафиксированы в 25 домах, однако к концу дня цифра существенно выросла.

Кравченко уточнил, что в Восточном районе города повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В Южном районе, по его словам, пострадали семь многоквартирных домов и одно частное домовладение.

Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. Глава города отметил, что в жилых помещениях в основном повреждено остекление.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.