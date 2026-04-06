06 апреля 2026 в 18:36

Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось

Глава Новороссийска сообщил о повреждении почти 100 домов при атаке ВСУ

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск Фото: Юрий Березнюк/РИА Новости
Общее число частных и многоквартирных домов, о повреждении которых в результате атаки Вооруженных сил Украины сообщили жители Новороссийска, практически достигло 100, следует из заявления главы города Андрея Кравченко в Telegram-канале. Утром 6 апреля он информировал, что повреждения зафиксированы в 25 домах, однако к концу дня цифра существенно выросла.

Кравченко уточнил, что в Восточном районе города повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В Южном районе, по его словам, пострадали семь многоквартирных домов и одно частное домовладение.

Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. Глава города отметил, что в жилых помещениях в основном повреждено остекление.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

