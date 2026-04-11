Названо количество поврежденных домов после взрыва во Владикавказе

По предварительной информации, в результате взрыва, произошедшего во Владикавказе 10 апреля, повреждены 25 частных домов, сообщается в Telegram-канале администрации города. В общей сложности в них проживают 74 человека.

По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек, — сказано в сообщении.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что все виновные понесут заслуженное строгое наказание.

До этого во Владикавказе достали из-под завалов тело погибшего. Им оказался мужчина 1985 года. По предварительной информации, число пострадавших увеличилось до 14 человек.

Во Владикавказе также возобновились работы на месте взрыва склада с пиротехникой: спасатели и сотрудники коммунальных служб под координацией оперативного штаба приступили к разбору завалов. Накануне, 10 апреля, их приостановили из-за угрозы обрушения здания.