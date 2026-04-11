11 апреля 2026 в 14:36

Названо количество поврежденных домов после взрыва во Владикавказе

После взрыва во Владикавказе повреждения получили 25 частных домов

Экстренные службы на месте взрыва во Владикавказе Экстренные службы на месте взрыва во Владикавказе Фото: МЧС РФ/РИА Новости
По предварительной информации, в результате взрыва, произошедшего во Владикавказе 10 апреля, повреждены 25 частных домов, сообщается в Telegram-канале администрации города. В общей сложности в них проживают 74 человека.

По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек, — сказано в сообщении.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что все виновные понесут заслуженное строгое наказание.

До этого во Владикавказе достали из-под завалов тело погибшего. Им оказался мужчина 1985 года. По предварительной информации, число пострадавших увеличилось до 14 человек.

Во Владикавказе также возобновились работы на месте взрыва склада с пиротехникой: спасатели и сотрудники коммунальных служб под координацией оперативного штаба приступили к разбору завалов. Накануне, 10 апреля, их приостановили из-за угрозы обрушения здания.

США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире
Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины
Действующий президент Ирака решил отказаться от выборов
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

