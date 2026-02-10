В США забили тревогу из-за возможных поставок Су-57 на Ближний Восток MWM: крупные поставки Су-57 на Ближний Восток изменят расстановку сил в регионе

Поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 странам Ближнего Востока может повлиять на местный баланс сил, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. В публикации утверждается, что крупный контракт на эти самолеты способен серьезно изменить воздушную расстановку сил в регионе.

Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир, — сказано в материале.

По оценке обозревателей, российский истребитель способен обеспечить превосходство в воздухе, если поступит на вооружение других государств региона. Они считают, что израильские аналоги F-35 в ближайшее время не смогут вести боевые действия высокой интенсивности в полном объеме.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны России большую серию истребителей Су-57, оснащенных модернизированным вооружением. Также в самолетах были обновлены бортовые системы.