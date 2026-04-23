Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году

Мордашов возглавил рейтинг миллиардеров России с $37 млрд

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 155 миллиардеров России за 2026 год, сообщается на сайте издания. Состояние Мордашева оценивается в $37 млрд.

На втором месте расположился глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал составляет $29,7 млрд. Замыкает тройку лидеров основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием $29,5 млрд.

В пятерку также вошли глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и его семья. Их состояние оценивается в $28,3 млрд. В список попал и Сулейман Керимов и семья с капиталом на сумму $25,7 млрд. По данным Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров достигло $696,5 млрд.

Ранее стало известно о том, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты. По официальным данным, состояние инженера и предпринимателя достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.

