Осенняя обработка грядок без химии: как триходерма очищает почву от болезней и повышает урожайность

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и её защиты от опасных заболеваний: фитофтороза, кладоспориоза, фузариоза и других инфекций. Если заняться этим сейчас, весной земля будет полностью готова к новым посадкам.

Раньше огородники пользовались марганцовкой или «Фитоспорином», но сегодня есть более современное решение — натуральные препараты на основе триходермы.

Чем полезна триходерма

Триходерма — это дружественный грибок, обитающий в почве и древесине. Он активно подавляет развитие патогенных микроорганизмов и помогает земле «ожить».

Его действие:

разлагает растительные остатки, возвращая питание в почву;

делает полезные вещества более доступными для растений;

очищает грунт от патогенных грибков и вредителей.

Как применять

Препарат выпускается в гранулах (например «Трихосан»). Достаточно рассыпать по земле 1 столовую ложку на 5 квадратных метров.

Огородники отмечают высокую эффективность: даже на грядках, где лежали заражённые фитофторой томаты, после обработки инфекция исчезала, а почва становилась пригодной для нового сезона.

Осенняя обработка триходермой помогает полностью санировать землю без химии и подготовить её к будущему урожаю.

