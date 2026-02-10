Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 16:30

Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей

В Москве руководство частного детского сада уволило одну из воспитательниц после того, как она силой попыталась заставить ребенка уснуть, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Там уточнили, что потерпевший мальчик продолжает ходить в сад.

Несмотря на работающие камеры и на то, что эта сотрудница даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла, — сообщили в учреждении.

Руководство детсада отметило, что все помещения детсада охвачены системой видеонаблюдения, которая работает круглосуточно. Родители могут в любое время подключиться к трансляции. Кроме того, эту систему планируется усовершенствовать с помощью искусственного интеллекта. Нейросети будут отслеживать подозрительные действия сотрудников, автоматически отправляя сигнал тревоги администратору.

Ранее воспитательница в частном детсаду в Коммунарке навалилась на ребенка, чтобы заставить его уснуть. На кадрах, появившихся в Сети видно, как сотрудница прижимает мальчика к кровати всем весом и держит его руки.

дети
воспитатели
детсады
Москва
