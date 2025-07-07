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07 июля 2025 в 17:10

Стало известно о смерти замначальника отдела Росавтодора в Москве

РЕН ТВ: в Москве умер замначальника отдела Росавтодора Корнейчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника земельного фонда Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Корнейчук скончался в возрасте 42 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, он умер прямо на рабочем месте в здании Минтранса на Старой Басманной.

Он резко встал и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли, — сказал журналистам собеседник.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в понедельник, 7 июля, был найден мертвым бывший министр транспорта Роман Старовойт. Его тело обнаружили в личном автомобиле в Одинцовском городском округе.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим на выходных на фоне атаки беспилотников. Утверждалось, что он недостаточно активно работал по ситуации.

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