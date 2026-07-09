Кошатникам объяснили, почему питомцам тяжело даются переезды

Во время переездов кошки часто испытывают стресс из-за нестабильности, заявила в беседе с «Радио 1» зоозащитница и сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева. По ее словам, эти животные привыкли к особому распорядку дня и тяжело переносят кардинальные перемены в жизни.

Кошки всегда находятся дома, поэтому они могут плохо переносить любые перемены: отпуск, поездку в ветклинику, переезд или пополнение в семье. Им важны стабильность и привычный уклад. Когда [мы] ищем новый дом для подопечных, всегда предупреждаем владельцев, что животному понадобится время на адаптацию на новом месте. Именно поэтому не рекомендуем вывозить котов на дачу в летний период, — отметила Нуриева.

Она добавила, что на питомцах также отражается эмоциональное состояние хозяев. При этом многое зависит от характера животного. Бывают более и менее эмпатичные кошки, уточнила эксперт.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошки редко долго скучают по своему сородичу после разлуки, так как их память устроена иначе, чем у людей. По ее словам, обычно беспокойство животного длится не более нескольких дней, после чего питомец возвращается в привычное состояние.