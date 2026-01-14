Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов Общественница Айвар: должников уведомляют о внесении в реестр алиментщиков

Должников уведомляют о внесении в реестр алиментщиков, рассказала «Радио 1» председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар. Она отметила, что в список попадут те, кто уже привлекался по административным или уголовным статьям.

Если общие долги, то от 50 тыс. рублей, если долги по алиментам — от 10 тыс. рублей. Всех их вносят в реестр должников, — рассказала Айвар.

Общественница отметила, что сервис является общедоступным, чтобы любое заинтересованное лицо могло зайти и проверить наличие невыполненных обязательств. По ее словам, реестр также может служить дополнительной мерой «давления» на нарушителей.

Ранее сообщалось, что реестр неплательщиков алиментов стал доступен на «Госуслугах». Сервис работает без авторизации и не требует ввода паспортных данных.