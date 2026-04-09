09 апреля 2026 в 11:39

Экономист предположил, до какой отметки может упасть доллар

Курс доллара продолжит падать по отношению к рублю — в ближайшем будущем он может опуститься до 75 рублей, предположил в беседе с Lenta.ru экономист Владимир Григорьев. По его словам, на соотношение этих двух валют повлияли события на Ближнем Востоке. В ходе конфликта вокруг Ирана повысилась стоимость ближневосточной нефти. Кроме того, начался дефицит топлива на рынке, который стали компенсировать более активными покупками российского энергоресурса.

Доходы от российской нефти, которая продавалась в марте, ожидаются в апреле и, наверное, в еще большем объеме в мае, но рынок уже эти вещи отыгрывает, ожидая долларовой инъекции, которую получит российский рынок. Понятно, что это способствует стабилизации спроса и предложения и влияет на укрепление рубля. В связи с этим рубль может укрепиться до 75 рублей за доллар, — высказался Григорьев.

Ранее сообщалось, что курс доллара на рынке Forex опустился ниже 78 рублей впервые с 5 марта 2026 года. По информации на 10:37 по московскому времени 8 апреля курс американской валюты снизился на 0,76% — до 77,826 рубля.

