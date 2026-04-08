Доллар впервые за месяц рухнул ниже 78 рублей Курс доллара на Forex опустился ниже 78 рублей впервые с 5 марта

Курс доллара на рынке Forex опустился ниже 78 рублей впервые с 5 марта 2026 года, следует из данных ICE. По информации на 10:37 по московскому времени 8 апреля, курс американской валюты снизился на 0,76% — до 77,826 рубля.

К 10:49 мск доллар замедлил свое снижение и установился на уровне 78,41 рубля, потеряв 0,01%. На межбанковском рынке он торговался на уровне 78,49 рубля, прибавив 0,08%. Курс евро в свою очередь подрос на 0,25%, до 91,855 рубля.

Ранее курс биткоина подскочил более чем на 6% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении двухнедельного перемирия с Ираном. В 02:23 мск цифровая валюта достигала $72,082 тыс. (5,67 млн рублей, +5,13%), а к 02:29 мск ускорила рост до $72,753 тыс. (5,7 млн рублей, +6,18%). Участники рынка положительно восприняли вести о временной деэскалации ближневосточного кризиса.

Кроме того, мировые цены на нефть рухнули на фоне сообщений о заключении двухнедельного перемирия между США и Ираном. Сорт Brent впервые с конца марта упал ниже отметки $92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель.