08 апреля 2026 в 10:54

Озвучен курс биткоина после начала перемирия между США и Ираном

Биткоин вырос в цене более чем на 6% на фоне перемирия США и Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Курс биткоина взлетел более чем на 6% после заявления президента США Дональда Трампа о введении двухнедельного режима прекращения огня с Ираном, свидетельствуют данные площадки Binance. В 02:23 мск криптовалюта стоила $72,082 тыс. (5,67 млн рублей, +5,13%).

Уже к 02:29 мск она ускорила рост до $72,753 тыс. (5,7 млн рублей, +6,18%). Рынок позитивно отреагировал на новости о временной деэскалации ближневосточного конфликта.

Ранее глобальные котировки нефти обвалились после известий о достижении двухнедельного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Марка Brent впервые с последних чисел марта опустилась ниже порога в $92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель.

Кроме того, кабинет министров направил в Госдуму законопроект, интегрирующий криптовалюту в систему валютного регулирования. С 1 июля 2026 года цифровые активы приравняют к иностранной валюте, признав их валютной ценностью. Зарубежные криптокошельки попадут под действие норм, аналогичных тем, что регулируют иностранные банковские счета.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

