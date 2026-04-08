Озвучен курс биткоина после начала перемирия между США и Ираном

Озвучен курс биткоина после начала перемирия между США и Ираном Биткоин вырос в цене более чем на 6% на фоне перемирия США и Ирана

Курс биткоина взлетел более чем на 6% после заявления президента США Дональда Трампа о введении двухнедельного режима прекращения огня с Ираном, свидетельствуют данные площадки Binance. В 02:23 мск криптовалюта стоила $72,082 тыс. (5,67 млн рублей, +5,13%).

Уже к 02:29 мск она ускорила рост до $72,753 тыс. (5,7 млн рублей, +6,18%). Рынок позитивно отреагировал на новости о временной деэскалации ближневосточного конфликта.

Ранее глобальные котировки нефти обвалились после известий о достижении двухнедельного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Марка Brent впервые с последних чисел марта опустилась ниже порога в $92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель.

Кроме того, кабинет министров направил в Госдуму законопроект, интегрирующий криптовалюту в систему валютного регулирования. С 1 июля 2026 года цифровые активы приравняют к иностранной валюте, признав их валютной ценностью. Зарубежные криптокошельки попадут под действие норм, аналогичных тем, что регулируют иностранные банковские счета.