Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:00

Аналитик ответил, что будет с рублем и долларом в ближайшее время

Аналитик Кричевский: в ближайшее время курс доллара составит 75 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшем будущем курс доллара может установиться на уровне 75 рублей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Алексей Кричевский. Однако, по его словам, во второй половине 2026 года стоимость единицы американской валюты может вырасти до 85 рублей.

Если говорить о том, может ли рубль укрепиться дальше, то в общем и целом да. По юаню он может, например, упасть до 10,8 рубля, это минус 2–3%. То есть по доллару, если смотреть, это будет порядка 75,5–76 рублей. Таких показателей стоит ожидать в ближайшее время. В целом на 2026 год ожидаемый прогноз — в диапазоне 75–85 рублей за доллар с ослаблением во второй половине года, — поделился Кричевский.

Ранее Центральный банк России определил официальный курс доллара на пятницу, 10 апреля, который составил 77,8366 рубля. Это впервые за последний месяц привело к тому, что американская валюта опустилась ниже отметки в 78 рублей. Последний раз курс доллара был ниже этого уровня 5 марта 2026 года.

Аналитик Кирилл Кононов ранее предположил, что нефтеюани могут ослабить курс доллара. По его мнению, для России выгоднее всего было бы использовать нефтерубли.

Экономика
валюты
доллары
рубли
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.