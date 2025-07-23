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23 июля 2025 в 07:05

Депутат ответил на призыв Стерлигова заранее покупать гробы

Депутат Иванов призвал россиян не следовать совету Стерлигова покупать гробы

Герман Стерлигов Герман Стерлигов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Россиянам не нужно следовать совету бизнесмена Германа Стерлигова и приобретать гробы заранее, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подтвердил, что в православии действительно принято разумно готовиться к смерти, однако эта традиция не должна превращаться в повод для паники.

Подобные высказывания Стерлингова о гробах, даже если они сделаны с благими намерениями, способны посеять излишнюю тревогу среди населения. Православная традиция действительно предусматривает разумную подготовку к земному исходу, но это не должно превращаться в повод для паники или коммерческих спекуляций, — высказался Иванов.

Он отметил, что Русская православная церковь всегда проповедовала умеренность и осмысленное отношение к жизни. Депутат также призвал россиян сосредоточиться на созидательных делах, например на помощи нуждающимся.

Вместо того чтобы обсуждать похоронные принадлежности, давайте лучше подумаем, как помочь нашим старикам, многодетным семьям, тем, кто действительно нуждается в поддержке. РПЦ всегда призывала к умеренности и осмысленному отношению к жизни. Наши предки готовились к вечной жизни через добрые дела и чистоту помыслов, а не через преждевременную заботу о погребальных атрибутах. Сейчас как никогда важно сосредоточиться на созидании, а не на мрачных мыслях, — резюмировал Иванов.

Ранее Стерлигов призвал россиян приобретать гробы, подчеркнув, что эта вещь может понадобиться каждому. По его словам, раньше христиан хоронили до захода солнца, а не на третий день, поэтому у всех заранее были приготовлены гробы.

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РПЦ
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