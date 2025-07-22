Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее

В покупке гроба заранее нет никакой необходимости, заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит), комментируя предложение православного миллиардера Германа Стерлигова о необходимости заранее позаботиться о гробе. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что в современном мире очень трудно представить, что в квартире будут стоять гробы для всех членов семьи. Более того, он напомнил, что христиан никогда не хоронили до захода солнца, это относится исключительно к иудеям и мусульманам.

Во-первых, христиан никогда не хоронили до захода солнца. До захода солнца положено хоронить иудеев и мусульман. Христиан обычно хоронят на третий день. Но дело даже не в этом. Где этот гроб хранить после покупки? Одно дело, у тебя деревенский дом, и в сарае стоит гроб. Но в современном мире я себе это не очень представляю. У нас большинство населения городское. И представьте, что даже в большой просторной квартире в одной из комнат стоит приготовленный гроб. А если там живет несколько человек? Одна комната будет полностью заставлена гробами. Поэтому в заблаговременной покупке нет никакой необходимости, — высказался Сеньчуков.

Он также отметил, что Стерлигов склонен к эпатажным заявлениям. Кроме того, по словам священника, такой призыв может быть связан с бизнесом миллиардера.

Стерлигов вообще склонен к эпатажным действиям. Насколько я помню, у него есть бизнес насчет гробов. Так что я думаю, что это просто эпатажное заявление, может быть, в какой-то степени связанное с его бизнесом, а может быть, он просто человек очень странный, — заключил Сеньчуков.

Ранее Стерлигов призвал россиян приобретать гробы, так как продолжительность жизни в стране сократилась. В интервью блогеру Даниилу Смирнову на YouTube он подчеркнул, что эта вещь понадобится каждому. Так, во время беседы он похвастался двумя гробами, которые ему подарили родственники.