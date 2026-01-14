Театр Пушкина убрал постановку с умершей Алентовой

Спектакль «Мадам Рубинштейн» исключен из репертуара московского театра имени А. С. Пушкина, следует из афиши на сайте театра. В этой постановке главную роль исполняла народная артистка России Вера Алентова, которая скончалась в конце 2025 года.

После смерти актрисы запланированные на январь и февраль спектакли были заменены другими. «Мадам Рубинштейн» находилась в репертуаре театра с 2022 года. Постановка была создана специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Актриса скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Ее госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия, но врачи не смогли спасти жизнь народной артистки. После смерти Алентовой было открыто наследственное дело. Нотариус ведет его в Москве. Детали процесса не раскрываются.

Телеведущий Иван Ургант назвал кончину Алентовой большой трагедией. Он отметил, что их совместная работа в спектакле «Бешеные деньги» в театре имени Пушкина стала для него большой удачей.

До этого актриса Александра Урсуляк также высказалась о потере. Она подчеркнула, что Алентова преданно и честно служила искусству, и выразила соболезнования ее семье и близким. По словам Урсуляк, уход звезды фильма «Москва слезам не верит» — это большая потеря для театра.