Вице-спикер Госдумы рассказала, какой пример подает Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — настоящий образец женщины-политика, сказала NEWS.ru вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, спикер СФ очень внимательно относится к проблемам населения.

Матвиенко — образец женщины-политика, на который ориентируются многие, и не только в России. Выполняя важнейшие политические задачи, отстаивая интересы Родины, Валентина Ивановна остается женщиной, мамой, сочетая железную волю, глубочайшее понимание государственных задач и чувствительность к проблемам людей, — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что сегодня Совет Федерации под руководством Матвиенко выступает с самыми насущными социальными инициативами. Кузнецова также отметила продуктивный диалог обеих палат парламента, без которого решение важнейших задач было бы невозможным.

Мы видим это в совместной работе по поддержке семей, в совершенствовании демографической политики. В день рождения Валентины Ивановны я от всего сердца желаю ей здоровья, сил и новых побед на благо семей с детьми и будущего России, — сказала парламентарий.

Ранее Матвиенко назвала Вьетнам самым близким соратником России в Юго-Восточной Азии. На встрече с премьер-министром страны она подчеркнула, что отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.