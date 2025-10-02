Толстосум с Уолл-стрит чуть не сверг правительство в Восточной Африке

Толстосум с Уолл-стрит чуть не сверг правительство в Восточной Африке Bloomberg: миллиардер Гриньери по ошибке выделил $7 млн на переворот в Африке

Американский миллиардер Роберт Гриньери по ошибке выделил $7 млн (567 млн рублей) на приобретение оружия, включая автоматы АК-47, ракеты Stinger и гранаты для планировавшегося государственного переворота в Южном Судане, сообщает The New York Post со ссылкой на материалы федерального суда США. По его данным, деньги обманом выманили два заговорщика из Восточной Африки.

Обманутый Титан Уолл-стрит потратил $7 млн на АК-47 и гранаты для подготовки переворота в Южном Судане. <…> Обвинения предъявили сотрудникам Гарвардского университета Питеру Аджаку и Аврааму Кичу, которые состояли в сговоре с целью незаконного экспорта оружия в Южный Судан, их родную страну, для свержения правительства, — говорится в материале.

Согласно судебным документам, финансирование было выделено после встречи в феврале 2024 года. Аджак и Кич уже предстали перед судом по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта оружия.

По версии следствия, Аджак представился миллиардеру как правозащитник, скрыв истинные цели получения финансирования. При этом адвокаты обвиняемых заявляют о предвзятости прокуратуры, указывая, что власти США знали о планах переворота, но предъявили обвинения только их подзащитным.

