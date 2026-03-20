Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:30

Заливаю яблоки молоком — готовлю пирог вкуснее шарлотки. Получается выше и нежнее, а готовится быстрее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, сахар и муку — и готовлю воздушный пирог с яблоками, который затмит любую шарлотку. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, румяный пирог с нежной, слегка влажной структурой и сочными яблочными дольками, пропитанными карамельным вкусом. Аромат ванили и корицы наполняет весь дом, собирая всех за столом.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 120 г сахара, 10 г ванильного сахара, 120 мл молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 250 г муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 2–3 яблока.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте размягченное масло и молоко, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и вмешайте в жидкую массу. Яблоки очистите, нарежьте дольками, выложите в смазанную форму и залейте тестом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла о сырниках. Готовлю на завтрак творожные панкейки — «улетают» прямо со сковороды
Общество
Забыла о сырниках. Готовлю на завтрак творожные панкейки — «улетают» прямо со сковороды
Общество
Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный
Общество
Родных за уши не оттащить от этого пирога с картошкой, а нужно всего лишь немного кефира и муки
Общество
Этот постный осетинский пирог — вкуснее традиционного. Ароматная начинка в нежнейшем тесте покорит всех
Семья и жизнь
Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее
завтраки
пироги
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР отчитался о новых мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
Дальше
Самое популярное
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.