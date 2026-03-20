Заливаю яблоки молоком — готовлю пирог вкуснее шарлотки. Получается выше и нежнее, а готовится быстрее

Беру яйца, сахар и муку — и готовлю воздушный пирог с яблоками, который затмит любую шарлотку. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, румяный пирог с нежной, слегка влажной структурой и сочными яблочными дольками, пропитанными карамельным вкусом. Аромат ванили и корицы наполняет весь дом, собирая всех за столом.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 120 г сахара, 10 г ванильного сахара, 120 мл молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 250 г муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 2–3 яблока.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте размягченное масло и молоко, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и вмешайте в жидкую массу. Яблоки очистите, нарежьте дольками, выложите в смазанную форму и залейте тестом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.

