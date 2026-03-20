Этот постный осетинский пирог — вкуснее традиционного. Ароматная начинка в нежнейшем тесте покорит всех

Осетинская кухня славится своими сытными пирогами, но этот рецепт доказывает, что даже постный вариант может быть невероятно насыщенным. Нежное дрожжевое тесто и сочная тушеная капуста с морковью создают гармонию вкуса, которая ничуть не уступает классическим начинкам.

Что понадобится

Для теста: вода — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г (или 20 г свежих), мука пшеничная — 450–500 г, соль — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л.

Для начинки: капуста белокочанная — 400 г, морковь — 1 шт. (150 г), лук репчатый — 1 шт. (150 г), томатная паста — 1,5 ст. л., масло растительное для жарки — 3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, вода теплая — 50 мл.

Для смазывания: масло растительное — 2 ст. л.

Как я его готовлю

Сначала готовим опару. Воду, подогретую до 35–37°C, смешиваем в глубокой миске с дрожжами и сахаром до растворения. Всыпаем 2–3 ст. л. муки, перемешиваем до консистенции жидкой сметаны. Накрываем пленкой и убираем в теплое место без сквозняков на 15–20 минут, пока не появится обильная пенная шапка.

В подошедшую опару добавляем соль и постепенно вводим просеянную муку, замешивая сначала лопаткой, а затем руками. Тесто должно стать мягким, эластичным и перестать липнуть к рукам. Вливаем растительное масло и вымешиваем еще 5–7 минут до полного впитывания. Формируем шар, перекладываем в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и оставляем для подъема в теплом месте на 1–1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое.

Пока тесто подходит, займемся начинкой. Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке, капусту шинкуем тонкой соломкой. В сковороде с разогретым маслом пассеруем лук до прозрачности, добавляем морковь и капусту. Жарим на среднем огне 7–10 минут, помешивая. Добавляем томатную пасту, разведенную в 50 мл теплой воды, солим и перчим по вкусу. Тушим под крышкой на медленном огне еще 10 минут, затем снимаем с огня и даем полностью остыть.

Подошедшее тесто обминаем, выпуская воздух, и делим на две равные части. Каждую часть раскатываем в круглую лепешку толщиной около 3–4 мм. В центр выкладываем остывшую начинку, оставляя по краям 2–3 см. Аккуратно собираем края теста к центру, защипываем в виде мешочка и аккуратно, без резких движений расплющиваем ладонью в лепешку, а затем раскатываем скалкой до толщины 1–1,5 см.

Переносим заготовку на противень, застеленный пергаментом, и делаем в центре небольшое отверстие для выхода пара. Разогреваем духовку до 200°C. Выпекаем пирог 15–20 минут до румяного золотистого цвета. Готовый пирог сразу же смазываем растительным маслом и накрываем полотенцем на 5–10 минут, чтобы тесто стало еще более мягким. Таким же образом готовим второй пирог.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Семья и жизнь
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Берем вчерашнее пюре и нормальные сосиски: делаем вкусные пирожки — очень простой рецепт
Общество
Берем вчерашнее пюре и нормальные сосиски: делаем вкусные пирожки — очень простой рецепт
Семья подсела на эти чесночные булочки: нежнейшие, с сыром и сливочным маслом — к супу, да и вообще ко всему
Общество
Семья подсела на эти чесночные булочки: нежнейшие, с сыром и сливочным маслом — к супу, да и вообще ко всему
Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю: пирог-выручайка
Общество
Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю: пирог-выручайка
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Общество
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

