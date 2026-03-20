Забыла о сырниках. Готовлю на завтрак творожные панкейки — «улетают» прямо со сковороды

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйца и немного муки — и жарю пышные, нежные панкейки на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые панкейки с хрустящей корочкой и нежной, тающей серединкой, которые исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете их перевернуть.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки муки, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и ванилин, тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя панкейки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, ягодами или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
