Родных за уши не оттащить от этого пирога с картошкой, а нужно всего лишь немного кефира и муки

Родных за уши не оттащить от этого пирога с картошкой, а нужно всего лишь немного кефира и муки

Осетинский пирог по простейшему рецепту — это удивительно вкусное и сытное блюдо, которое под силу даже начинающей хозяйке. Родных за уши не оттащить от этого пирога с картошкой, а нужно всего лишь немного кефира и муки.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, 2 ст. л. растительного масла. Для начинки — 5–6 картофелин, соль, сливочное масло.

Рецепт: для начинки отварите картофель, разомните в пюре, добавьте сливочное масло, соль. Для теста смешайте кефир с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте соль, сахар, масло и муку, замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15 минут.

Разделите тесто и начинку на равные части (обычно 2–3). Каждую часть теста раскатайте в лепешку, в центр выложите картофельную начинку, соберите края к центру и защипните. Осторожно раскатайте пирог скалкой до нужного размера. Выложите на противень, смажьте маслом и сделайте в центре отверстие для пара. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 15–20 минут до румяности.

