Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:30

Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если надоели сырники и запеканки, готовлю творог по-китайски. В азиатской традиции есть любопытный кулинарный ход: творог обжаривают до появления аппетитной румяной корочки, и он превращается в нежнейшее лакомство.

Попробовав однажды, я влюбилась в этот контраст: хрустящий снаружи, он остается мягким, почти кремовым внутри. Такое блюдо идеально подходит для завтрака или уютного чаепития, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой. Получаются маленькие золотистые лепешки или шарики с тонкой карамельной корочкой и нежной, тающей сердцевиной. А с добавлением меда, свежих ягод или сметаны это превращается в настоящий праздничный десерт, который исчезает со стола мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов творога (любой жирности), 2 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, щепотка соли и растительное масло для жарки. Творог тщательно разомните вилкой в миске, добавьте яйцо, сахар и соль, добейтесь однородной массы.

Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте — получится мягкое, чуть липковатое тесто. Влажными руками скатайте небольшие шарики или лепешки. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте их с двух сторон до насыщенного золотистого цвета, примерно по 2–3 минуты на каждую сторону. Лучше всего есть их горячими, макая в сгущенку, варенье или мед.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
творог
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной потере в рядах иранского КСИР
Владельцев животных предупредили о росте цен на корма в 2026 году
Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.