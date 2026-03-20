Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный

Если надоели сырники и запеканки, готовлю творог по-китайски. В азиатской традиции есть любопытный кулинарный ход: творог обжаривают до появления аппетитной румяной корочки, и он превращается в нежнейшее лакомство.

Попробовав однажды, я влюбилась в этот контраст: хрустящий снаружи, он остается мягким, почти кремовым внутри. Такое блюдо идеально подходит для завтрака или уютного чаепития, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой. Получаются маленькие золотистые лепешки или шарики с тонкой карамельной корочкой и нежной, тающей сердцевиной. А с добавлением меда, свежих ягод или сметаны это превращается в настоящий праздничный десерт, который исчезает со стола мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов творога (любой жирности), 2 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, щепотка соли и растительное масло для жарки. Творог тщательно разомните вилкой в миске, добавьте яйцо, сахар и соль, добейтесь однородной массы.

Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте — получится мягкое, чуть липковатое тесто. Влажными руками скатайте небольшие шарики или лепешки. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте их с двух сторон до насыщенного золотистого цвета, примерно по 2–3 минуты на каждую сторону. Лучше всего есть их горячими, макая в сгущенку, варенье или мед.

