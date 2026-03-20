Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:35

Сырники больше не делаю. Вместо них творожные рулетики с изюмом — нежнее облака: «разлетаются» за минуту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, муку и творог — и готовлю нежные, воздушные рулетики прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые рулетики с хрустящей корочкой и нежной, слегка влажной серединкой, в которой прячутся сладкие изюминки и тонкий аромат ванили. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 260 миллилитров кефира, 430 граммов муки, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли, половина чайной ложки соды; для начинки — 300 граммов творога, 60 граммов изюма, 3 столовые ложки сахара, щепотка ванилина и имбиря, 1 яйцо.

Изюм замочите в горячей воде на 10 минут. В теплом кефире растворите соду, добавьте соль, масло и сахар. Введите просеянную муку и замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром, ванилином и изюмом. Тесто раскатайте в пласт, выложите начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 25–30 минут.

Проверено редакцией
Общество
Семья и жизнь
Общество
Общество
Семья и жизнь
творог
рулеты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной потере в рядах иранского КСИР
Владельцев животных предупредили о росте цен на корма в 2026 году
Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.