Сырники больше не делаю. Вместо них творожные рулетики с изюмом — нежнее облака: «разлетаются» за минуту

Беру кефир, муку и творог — и готовлю нежные, воздушные рулетики прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые рулетики с хрустящей корочкой и нежной, слегка влажной серединкой, в которой прячутся сладкие изюминки и тонкий аромат ванили. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 260 миллилитров кефира, 430 граммов муки, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли, половина чайной ложки соды; для начинки — 300 граммов творога, 60 граммов изюма, 3 столовые ложки сахара, щепотка ванилина и имбиря, 1 яйцо.

Изюм замочите в горячей воде на 10 минут. В теплом кефире растворите соду, добавьте соль, масло и сахар. Введите просеянную муку и замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Для начинки смешайте творог с яйцом, сахаром, ванилином и изюмом. Тесто раскатайте в пласт, выложите начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 25–30 минут.

