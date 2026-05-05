День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:00

Пачка творога, яйцо и ложка муки — через 20 минут на столе «Бантики»: нежные, слоеные и слаще магазинных ватрушек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт творожного печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с раскаткой и формочками. Никаких хлопот — просто замесил тесто, нарезал полосками и скрутил бантики.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые «бантики» с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей слоистой творожной мякотью внутри, которая буквально тает во рту.

Они слаще и интереснее магазинных ватрушек, при этом готовятся из доступных продуктов и без дрожжей. Такое печенье идеально к утреннему кофе, вечернему чаю или в детский перекус. Готовится быстро, а разлетается еще быстрее — дети просят добавки, взрослые не могут остановиться.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности), 100 г сливочного масла (размягченного), яйцо, 150 г муки (примерно стакан), 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте размягченное масло, яйцо, сахар, ванилин и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Нарежьте на полоски шириной 3-4 см и длиной 10–12 см. Каждую полоску сложите гармошкой или скрутите бантиком, защипнув в центре. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Выложите бантики, выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — они вкусны в любом виде.

Проверено редакцией
Читайте также
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Семья и жизнь
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Королевская ватрушка из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука: простой понятный рецепт
Общество
Королевская ватрушка из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука: простой понятный рецепт
Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной
Общество
Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Общество
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
рецепты
творог
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.