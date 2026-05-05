Пачка творога, яйцо и ложка муки — через 20 минут на столе «Бантики»: нежные, слоеные и слаще магазинных ватрушек

Это гениально простой рецепт творожного печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с раскаткой и формочками. Никаких хлопот — просто замесил тесто, нарезал полосками и скрутил бантики.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые «бантики» с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей слоистой творожной мякотью внутри, которая буквально тает во рту.

Они слаще и интереснее магазинных ватрушек, при этом готовятся из доступных продуктов и без дрожжей. Такое печенье идеально к утреннему кофе, вечернему чаю или в детский перекус. Готовится быстро, а разлетается еще быстрее — дети просят добавки, взрослые не могут остановиться.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности), 100 г сливочного масла (размягченного), яйцо, 150 г муки (примерно стакан), 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте размягченное масло, яйцо, сахар, ванилин и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Нарежьте на полоски шириной 3-4 см и длиной 10–12 см. Каждую полоску сложите гармошкой или скрутите бантиком, защипнув в центре. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Выложите бантики, выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — они вкусны в любом виде.