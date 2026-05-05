День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 13:00

Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт маринованного лука, который превращает обычный шашлык в праздник вкуса. Никакой сложной нарезки, никаких экзотических ингредиентов — только лук, чеснок, свежая кинза и пряный маринад.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, прозрачные дольки лука с ярким чесночно-травяным ароматом, в меру острые, с приятной кислинкой и легкой сладостью. Они не горчат и не перебивают вкус мяса, а наоборот, подчеркивают его и делают шашлык еще сочнее и аппетитнее. Эта закуска готовится быстрее, чем разгораются угли, а съедается еще быстрее.

Подавать можно не только к шашлыку, но и к любому жареному мясу, колбаскам на гриле или просто с черным хлебом. Для приготовления вам понадобится: 3-4 крупные луковицы (лучше красный или белый салатный лук), 3-4 зубчика чеснока, большой пучок кинзы (можно добавить петрушку или укроп), для маринада: 100 мл кипятка, 3 ст. л. яблочного уксуса (или столового 6%), 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, щепотка черного перца и паприки по желанию. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или дольками. Чеснок нарежьте тонкими пластинками или измельчите.

Кинзу крупно порубите (стебли можно мелко, листья — крупнее). В отдельной миске или банке смешайте кипяток, уксус, сахар, соль и специи. Размешайте до полного растворения соли и сахара. В глубокой миске смешайте лук, чеснок и кинзу. Залейте горячим маринадом, чтобы лук полностью покрылся жидкостью.

Накройте тарелкой или крышкой. Оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут (если любите похрустеть) или на час для более мягкого вкуса. Периодически перемешивайте. Перед подачей слейте маринад. Подавайте охлажденным к шашлыку, мясу или рыбе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Семья и жизнь
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Общество
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного
Общество
Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного
Маринад для шампиньонов на мангале: топ-3 беспроигрышных варианта
Семья и жизнь
Маринад для шампиньонов на мангале: топ-3 беспроигрышных варианта
рецепты
кулинария
маринады
шашлыки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.