Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной

Это гениально простой рецепт маринованного лука, который превращает обычный шашлык в праздник вкуса. Никакой сложной нарезки, никаких экзотических ингредиентов — только лук, чеснок, свежая кинза и пряный маринад.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, прозрачные дольки лука с ярким чесночно-травяным ароматом, в меру острые, с приятной кислинкой и легкой сладостью. Они не горчат и не перебивают вкус мяса, а наоборот, подчеркивают его и делают шашлык еще сочнее и аппетитнее. Эта закуска готовится быстрее, чем разгораются угли, а съедается еще быстрее.

Подавать можно не только к шашлыку, но и к любому жареному мясу, колбаскам на гриле или просто с черным хлебом. Для приготовления вам понадобится: 3-4 крупные луковицы (лучше красный или белый салатный лук), 3-4 зубчика чеснока, большой пучок кинзы (можно добавить петрушку или укроп), для маринада: 100 мл кипятка, 3 ст. л. яблочного уксуса (или столового 6%), 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, щепотка черного перца и паприки по желанию. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или дольками. Чеснок нарежьте тонкими пластинками или измельчите.

Кинзу крупно порубите (стебли можно мелко, листья — крупнее). В отдельной миске или банке смешайте кипяток, уксус, сахар, соль и специи. Размешайте до полного растворения соли и сахара. В глубокой миске смешайте лук, чеснок и кинзу. Залейте горячим маринадом, чтобы лук полностью покрылся жидкостью.

Накройте тарелкой или крышкой. Оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут (если любите похрустеть) или на час для более мягкого вкуса. Периодически перемешивайте. Перед подачей слейте маринад. Подавайте охлажденным к шашлыку, мясу или рыбе.

